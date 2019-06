“L’Europa dopo le elezioni”: se ne parla in un incontro in biblioteca

Sabato 8 maggio, alle 18, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, si terrà “L’Europa dopo le elezioni“, una conversazione di Maurizio Melani.

L’incontro

L’esito delle ultime elezioni europee pone una serie di interrogativi. Un riequilibrio tra le forze a vario titolo europeiste con un ridimensionamento di popolari e socialdemocratici e la crescita di verdi e liberali prospetta la possibilità di nuove maggioranze per l’attribuzione delle principali funzioni nelle istituzioni europee e la gestione di linee politiche ancora tutt’altro che chiare.

Una più forte destra sovranista, parzialmente premiata dagli elettori, ma comunque largamente minoritaria con le eccezioni di Paesi del gruppo di Visegrad e dell’Italia, sarà portatrice di interessi tra loro contrapposti malgrado le affinità ideologiche, ma potrà incidere su alcuni temi cercando di introdurre divisioni tra le forze maggioritarie. Le travagliate vicende della Brexit mostrano quanto siano difficili da gestire le suggestioni di separazione e riappropriazione di margini di sovranità nazionale sempre più evanescenti in un mondo multipolare con grandi attori su scala continentale e forze interessate a dividere e indebolire l’Europa e l’Alleanza atlantica.

In questo quadro di incertezze e spinte alla disgregazione quale potrà essere la sorte dei molteplici interessi italiani?

Maurizio Melani, docente di relazioni internazionali e già ambasciatore e direttore generale del Ministero degli Esteri, affronterà questi ed altri argomenti in una conversazione alla biblioteca di Montemerano che si prospetta molto interessante sia per l’autorevolezza del relatore che per l’attualità e l’importanza dei temi trattati.