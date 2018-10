“Priorità per il rilancio dell’azione del governo regionale”: Marras e Ceccarelli presentano il documento

Un incontro di ascolto e confronto per condividere e raccogliere idee, critiche e suggerimenti sul documento “Priorità per il rilancio dell’azione del governo regionale“, frutto del vertice di maggioranza con il presidente Enrico Rossi del luglio scorso.

L’appuntamento è per mercoledì 3 ottobre, alle 16, a Grosseto nella Sala Pegaso della Provincia. A presentare il documento, insieme al consigliere regionale e capogruppo del Pd Leonardo Marras, ci sarà Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale con delega a infrastrutture e mobilità.

Si parlerà delle priorità indicate nel documento per l’azione del governo regionale, con un focus particolare sul temi dello sviluppo e delle infrastrutture.

“Nel luglio scorso – spiega Leonardo Marras – abbiamo condiviso un documento che indica le questioni prioritarie determinanti a rilanciare l’azione del governo regionale sintetizzandole in nove punti; abbiamo incontrato le categorie economiche e sociali a livello regionale, ma abbiamo ritenuto che non fosse sufficiente, che occorresse discutere con l’intera Toscana proseguendo quel dialogo che abbiamo già sperimentato nei momenti più importanti di questa legislatura: penso alla riforma sanitaria, al testo unico sul turismo, al Programma regionale di sviluppo. Così, l’iniziativa di mercoledì vuol essere un momento di confronto franco su questi nove temi, utile a capire se le priorità indicate rispondano pienamente alle aspettative del tessuto sociale e istituzionale e, di conseguenza, a migliorare il nostro lavoro in Regione nell’interesse dei cittadini“.