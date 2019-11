Viale Italia: il progetto di manutenzione straordinaria illustrato in un incontro pubblico

Come annunciato nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Follonica vuole condividere con i cittadini il progetto di manutenzione straordinaria che interesserà viale Italia nel tratto fra via Isola del Giglio e l’intersezione con l’attraversamento pedonale di via Isola di Ischia e via Isola di Ponza.

Mercoledì 13 novembre, alle 17.30, al bar Ramazzotti, gli amministratori incontreranno i cittadini, ai quali presenteranno l’importante progetto già approvato, per un importo complessivo di circa 350mila euro per una superficie di 9220 m2, ai quali è auspicabile che possano aggiungersi ulteriori 120 metri di lunghezza, fino ad arrivare, grazie ai ribassi di gara, all’intersezione con via Palmaiola, ma anche quelli quelli di più lunga realizzazione.

Interventi importanti per ribadire la necessità di riqualificare il lungomare, il biglietto da visita della città.