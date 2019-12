“Il viaggio dei Magi”: se ne parla in un incontro alla biblioteca di storia dell’arte

Sabato 7 novembre, alle 17, alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, l’Accademia del Libro invita a una conversazione di Maria Vittoria Marini Clarelli dal titolo “Il viaggio dei Magi“.

I re dell’Oriente viaggiano seguendo la stella, perché hanno compreso l’eccezionalità dell’evento che sta per compiersi in Palestina, la nascita di quel bambino unico che è, al tempo stesso, tutti bambini del mondo. Una nascita nella luce, che è un miracolo irripetibile come lo sono tutte le nascite di nuove creature.

Quello dei Magi è un viaggio alle sorgenti della vita, è un percorso iniziatico per conoscere e riconoscere la fonte prima di ogni sapere, il logos fatto uomo.

Maria Vittoria Marini Clarelli, storica dell’arte oggi soprintendente del Polo museale capitolino e profonda conoscitrice dell’iconografia cristiana, condurrà, attraverso le opere dei grandi artisti, lungo le piste seguite dai Magi fino all’incontro con il bambino.