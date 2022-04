Movida e lotta al degrado: i gruppi del vicinato incontrano assessore e Municipale

Il coordinatore comunale dei gruppi del vicinato di Grosseto e consigliere comunale, l’avvocato Andrea Vasellini, ed il coordinatore del nucleo Centro-Cosimini, Enzo Lanza, hanno incontrato l’assessore alla Polizia Municipale, Riccardo Megale, ed il comandate dei Vigili Urbani di Grosseto, Alessio Pasquini.

“Questo incontro – spiega Vasellini – rappresenta un successo per due motivi fondamentali: il primo è l’evidente rilievo e l’importanza del controllo del vicinato, riconosciuta dalle maggiori cariche istituzionali, nel coadiuvare le politiche di sicurezza; il secondo è il manifesto spirito di collaborazione e disponibilità del sindaco, dell’assessore e del comandante verso i gruppi del vicinato di Grosseto, per poter risolvere insieme le criticità di alcune zone della città. Insomma, è la prova che l’attenzione è sempre massima e si è disposti ad un impegno totalizzante per il bene dei grossetani”.

Oggetto dell’incontro la pianificazione di alcuni interventi volti a migliorare il controllo della movida e quello di individuare una soluzione capace di porre fine alla grave situazione venuta a crearsi a Palazzo Cosimini e Largo Rattazzi, legata alle frequenti scorribande ed ai numerosi bivacchi improvvisati, che purtroppo continuano ad imperversare in quest’area, e per altre zone “calde” del centro storico.

Il coordinamento comunale del controllo del vicinato di Grosseto plaude a questo ottimo risultato raggiunto, e ringrazia il sindaco, l’assessore Megale ed il comandante Pasquini, per l’attenzione che hanno dedicato verso questa annosa problematica.