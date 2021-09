Verso le amministrative: Grosseto Città Aperta incontra i residenti di Marina e Principina

Appuntamento a Marina di Grosseto, al Bagno Moderno, domenica 26 settembre alle 17.30, con la lista “Grosseto Città Aperta” per Leonardo Culicchi sindaco, per parlare dei problemi di Marina di Grosseto e Principina a Mare, e soprattutto delle idee della lista per esaltarne la vocazione di frazioni turistiche balneari.

Ci saranno i candidati consiglieri comunali Elena Lanini, Giuseppe Paccaroni e Stefano Coccoletti, il candidato sindaco Leonardo Culicchi e il direttore del Camping Il Sole Giammarco Bragagni. Introdurrà la candidata al consiglio comunale per Grosseto Città Aperta Debora Giomi.

“Grosseto Città Aperta conosce bene le criticità di Marina e Principina, realtà che nell’estate 2019, prima del Covid, hanno registrato quasi un milione di presenze turistiche, ma che la giunta Vivarelli Colonna ha sistematicamente sottovalutato – si legge in una nota della lista -. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: manca una programmazione delle manutenzioni realmente efficiente del verde e delle infrastrutture. Il sistema di pulizia delle strade del decoro e della gestione dei rifiuti va rivisto e programmato perché non esaudisce le esigenze necessarie per rendere Marina e Principina luoghi accoglienti. A Marina vanno assolutamente affrontate le questioni del canale San Rocco, del Forte San Rocco, del ponte, dei parcheggi e della manutenzione della pineta. Mentre a Principina va riqualificato urbanisticamente il polo dei servizi, vanno razionalizzati e sistemati i parcheggi e i parchi pubblici, nonché ripiantumata e manutenuta la pineta. Domenica parleremo di questo e di molto altro, a partire dalle nostre idee per qualificare l’offerta turistica”.