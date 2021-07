Trasparenza ed efficienza dei Comuni: se ne parla in un incontro di Grosseto al Centro

Grosseto al Centro è al suo quinto incontro pubblico e vuole ringraziare tutte le persone che hanno partecipato ai precedenti incontri, che possono essere rivisti su YouTube, sulla pagina Facebook e sul sito grossetoalcentro.it cliccando sui rispettivi temi: ambiente, sociale, cultura, partecipazione.

Domani, giovedì 15 luglio, alle 21, sarà affrontato il tema “Trasparenza ed efficienza dei Comuni” con Paola Caporossi, che presenterà i nuovi dati analizzati e comparati del Comune di Grosseto.

L’incontro in presenza si terrà presso la troniera medicea di piazza del Popolo, sede della Pro-Loco della città di Grosseto, e sarà possibile partecipare anche via web attraverso il link a.grossetoalcentro.it/incontri.

Paola Caporossi è co-fondatrice e direttrice di Fondazione Etica, oltre che presidente dell’agenzia Rating Pubblico, mentre in Luiss guida il laboratorio di ricerca sui governi locali GovLoc Lab – Luiss. Laureata cum laude in Scienze politiche al “Cesare Alfieri” di Firenze, dopo le specializzazioni alla Columbia University e alla Rutgers University negli Stati Uniti e all’Ecole d’Etudes Politiques di Parigi, si occupa da anni di valutazione delle Pubbliche Amministrazioni e anticorruzione, misurazione di performance e trasparenza, processi partecipativi, inclusione e coesione sociale, innovazione a impatto sociale. È membro della Società Italiana di Scienze politiche e dell’Albo degli Organismi indipendenti di valutazione presso il Ministero della funzione pubblica. Collabora con World Bank, Anac, Dipartimento Affari Regionali, Regione Toscana, Comune di Milano, Open Government, etc. Ha pubblicato articoli e volumi in ambito sociale e politico. L’ultimo libro curato è “W Le Regioni?”, edzioni Rubbettino, 2019.

“Come sempre invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le forze politiche democratiche a discutere insieme sui temi proposti – si legge in una nota dell’associazione -. Grosseto al Centro lavora da oltre cinque anni con l’unico scopo di mettere il cittadino al centro della scena sociale, culturale e politica per contribuire a costruire un’amministrazione pubblica che rispecchi le reali esigenze quotidiane dei grossetani migliorando il nostro territorio e la qualità delle relazioni della nostra comunità. Siamo sempre disponibili e reperibili al numero 392.0633336 e alla mail info@grossetoalcentro.it. Tutte le iniziative e le proposte sono sul nostro sito grossetoalcentro.it e nella pagina Facebook fb.me/grossetoalcentro“.