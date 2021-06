Partecipazione e governo della città: se ne parla in un incontro di Grosseto al Centro

Domani, venerdì 18 giugno, alle 21 si terrà il quarto incontro pubblico promosso da Grosseto al Centro, volto ad approfondire insieme ai cittadini, alle associazioni e alle forze politiche progressiste e democratiche, importanti proposte per un progetto comune di città. È possibile partecipare via web collegandosi al link a.grossetoalcentro.it/incontri .

Il tema della serata è “Partecipazione e governo della città“.

“Esso nasce dalle proposte e dall’esperienza maturata in oltre cinque anni di attività, in cui Grosseto al Centro ha operato con l’unico scopo di mettere il cittadino al centro della scena sociale, culturale e politica, coinvolgendolo nelle decisioni delle istituzioni pubbliche mediante metodi e strumenti di democrazia partecipativa. Ciò per contribuire a costruire un’amministrazione pubblica che rispecchi le reali esigenze quotidiane dei grossetani e che possa migliorare il nostro territorio e la qualità delle relazioni della nostra comunità – si legge in una nota dell’associazione -. Partendo dagli obiettivi preminenti indicati nello statuto del Comune di Grosseto, illustreremo gli strumenti e i metodi democratici che, attraverso una partecipazione consapevole, possono coadiuvare gli amministratori eletti per fare le scelte migliori nell’interesse dell’intera comunità grossetana. Tra questi: le consulte comunali tematiche, i consigli di frazione e di quartiere, il consiglio dei giovani, le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, i consigli comunali aperti, la giunta itinerante e il bilancio partecipativo“.

“È intenzione di Grosseto al Centro dare continuità nel tempo a queste occasioni di dialogo con le persone, le associazioni e le forze politiche, per cui stiamo già organizzando i prossimi incontri pubblici. Rammentiamo che qualora arrivassero nuove suggestioni dai cittadini su tematiche importanti per la città, esse saranno ben accette e motivo di riflessione da parte di Grosseto al Centro – termina il comunicato -. Siamo sempre disponibili e reperibili al numero 392.0633336 e alla mail info@grossetoalcentro.it. Tutte le iniziative e la proposte di Grosseto al Centro nel sito grossetoalcentro.it e nella pagina Facebook fb.me/grossetoalcentro“.