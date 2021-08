Pandemia e futuro: se ne parla in un incontro con Giovanni Maria Flick

“Persona, ambiente, profitto. Quale futuro?” è il titolo del libro di Giovanni Maria Flick e Maurizio Flick edito da Baldini&Castoldi, che sarà al centro della serata di domani, lunedì 9 agosto, alle 19.45 all’anfiteatro del Leccio di Capalbio.

Un evento che rientra nel calendario promosso da Fondazione Capalbio e dall’amministrazione comunale e che vede, accanto all’autore Giovanni Maria Flick, Carlo Alberto Pratesi, professore ordinario di Marketing, innovazione e sostenibilità all’Università di Roma Tre, e Alessandra Poggiani, direttore amministrativo di Human Technopole.

Il libro “Persone, ambiente, profitto. Quale futuro” tratta il tema di come la pandemia che stiamo attraversando abbia esasperato le contraddizioni insite nella nostra società, così come la dimensione di profitto. Ci ha obbligato a nuovi tipi di convivenza e vita che hanno reso necessario individuare un nuovo equilibrio. Secondo Flick, per farlo, è necessario comprendere il passato, lavorare a una progettualità attenta per il futuro a lungo termine e agire sulla complessità del presente. A partire, però, da uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, l’articolo 9 per il quale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“.

Analizzando il rapporto tra città e natura, economia e ambiente, relazione tra piccoli centri e città metropolitane, il professor Flick stimola una riflessione sull’impegno che dovrà coinvolgere tutti nell’immediato futuro per risollevarsi dagli esiti della pandemia.

Giovanni Maria Flick è presidente emerito della Corte costituzionale. Giurista e accademico attualmente è professore emerito di Diritto penale all’Università Luiss di Roma, dove ha insegnato fino alla nomina a giudice costituzionale. È inoltre presidente onorario della Fondazione Museo della Shoah di Roma.

Ad accompagnarlo nella presentazione del suo ultimo lavoro, scritto a quattro mani con Maurizio Flick, saranno Carlo Alberto Pratesi, professore ordinario di Marketing, innovazione e sostenibilità all’Università di Roma Tre, e Alessandra Poggiani, attualmente direttore amministrativo di Human Technopole, che in passato ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio.

L’evento è gratuito, per informazioni: fondazionecapalbio@gmail.com.

Il cartellone estivo di Capalbio prosegue domani, martedì 10 agosto con “Piano Solo”, Danilo Rea in concerto alle 21 e alle 22.30 all’anfiteatro del Leccio, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con altri due appuntamenti del Lux Award, il premio cinematografico del Parlamento Europeo, e con il concerto dei Cromatica Music Home previsto il 14 agosto in piazza Aldo Moro a Capalbio Scalo.

