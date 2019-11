“Giovani attivi”: i ragazzi di “Street’s rooms” incontrano le istituzioni

Si terrà venerdì 22 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, al centro sociale “Ciabatti” di via De Barberi a Grosseto, l’evento “Giovani attivi“, l’incontro tra i giovani, le istituzioni e le associazioni. L’evento fa parte delle attività programmate dal progetto “Street’s rooms“, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere giovanile, attivando processi di “città educante” e mettendo in rete i giovani con le scuole, le associazioni gli esercenti e le istituzioni.

All’incontro di venerdì mattina interverranno il direttore del Coeso, Fabrizio Boldrini, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore al sociale Mirella Milli, Massimiliano Marcucci, referente scientifico del Coeso per il gioco d’azzardo patologico, la presidente del Tribunale di Grosseto, Laura Di Girolamo, e il giudice Marco Mezzaluna.

Durante la mattinata saranno presentati i risultati della ricerca svolta lo scorso anno, che ha coinvolto le scuole con la partecipazione di oltre 3mila studenti per capire come i giovani vivono la città, cosa si aspetterebbero e quali sono le motivazioni per cui nel passato si sono verificati atti vandalici. Nella seconda parte dell’incontro, invece, saranno organizzati focus group su vari argomenti: dagli stili di vita sani alla violenza di genere dal gioco d’azzardo alla tutela dell’ambiente e degli animali, fino ad arrivare al tema della diversità e della convivenza civile con la diversità.