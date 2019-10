“Giorgio Morandi”: il pittore al centro di un incontro in biblioteca

Sabato 26 ottobre, alle 17, alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, è in programma un incontro con Marilena Pasquali dal titolo “Giorgio Morandi. Il sentimento delle cose“.

In occasione del settimo compleanno della biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, Marilena Pasquali terrà una nuova conversazione su Giorgio Morandi, puntando l’attenzione sui primi anni e sulle prime opere di questo maestro indiscusso del XX secolo.

Il tema del “Morandi giovane”, mai abbastanza indagato e troppe volte dato quasi per scontato pur nell’eccellenza di alcuni suoi capolavori precoci, è al centro di uno dei saggi inediti che arricchiscono la nuova monografia morandiana della studiosa bolognese (Pistoia, Gli Ori, 2019).

Verranno illustrati i risultati della ricerca, le più recenti acquisizioni documentali e critiche, le nuove ipotesi di lavoro e gli interrogativi ancora irrisolti in merito a questo periodo fondamentale per la formazione e la crescita dell’artista. Il tutto, nel più vasto quadro del suo cammino poetico e dello strettissimo rapporto che nella sua arte si crea tra realtà interiore e realtà esteriore, in un nodo inestricabile di partecipazione e distacco nei confronti di tutto ciò che lo circonda.

Al termine dell’incontro, si farà festa con un brindisi e una torta per celebrare il compleanno della Biblioteca.