Musei di Scarlino: la nuova gestione presenta i suoi progetti in un incontro pubblico

I musei di Scarlino sono stati affidati fino alla fine del 2021 a Past in Progress, che sabato 25 luglio, alle 18.30, presenterà il suo nuovo progetto di gestione.

L’evento, aperto a tutti e gratuito, prevede anche una visita guidata al Maps con l’archeologa e amministratore delegato della società, Carolina Megale.

Le strutture museali di Scarlino sono due: il Museo archeologico di Portus Scabris (Maps), che si trova al Puntone di Scarlino in via delle Collacchie 1 e raccoglie i reperti raccolti durante gli scavi subacquei fatti in occasione della costruzione del porto turistico nella rada di Portiglioni, e il Centro di documentazione del territorio “Riccardo Francovich”, che ha sede in via della Rocca, nel centro urbano capoluogo, e raccoglie i reperti archeologici che illustrano la storia del poggio su cui sorge la Rocca Pisana di Scarlino dall’età del Bronzo al XVII secolo.

I musei sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il venerdì, il sabato e la domenica in agosto fino alle 20.

La società Past in Progress, giovane realtà di servizi archeologici e gestione dei luoghi della cultura cui sono stati affidati i musei, fa parte di un gruppo composto dall’associazione culturale Past in Progress, fondata nel 2010 per supportare e coordinare attività di ricerca e divulgazione archeologica (oggi in trasformazione in fondazione) e di cui Past Experience rappresenta lo strumento di azione sul territorio.

L’appuntamento è sabato 25 luglio, alle 18.30: saranno presenti il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, l’assessore alla cultura, Michele Bianchi, e lo storico Marco Paperini, coordinatore della gestione per Past in Progress. Prenderanno parte all’evento anche l’associazione Asiniamo, con cui la società collabora per promuovere il territorio, e Slow Food Monteregio, che offrirà una selezione di prodotti di Scarlino.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@pastexperience.it oppure chiamare i numeri 0566.38023 o 339.7544894.