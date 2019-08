L’assessore Bianchi incontra i genitori dei bambini che frequenteranno il nido comunale “L’Albero Azzurro”

Lunedì 2 settembre alle 17.00, al nido d’infanzia “L’Albero Azzurro” di Scarlino Scalo, l’assessore Michele Bianchi ed il personale coinvolto nella gestione del servizio, incontreranno i genitori dei bambini che frequenteranno il nido comunale di Scarlino nell’anno educativo 2019/2020 al fine di fornire tutte le informazioni necessarie e per rispondere alle domande ed ai dubbi inerenti l’inserimento ed l’avvio delle attività.

Il nido d’infanzia ospiterà 15 bambini dai 12 ai 36 mesi con apertura giornaliera dal lunedì al venerdì e con apertura antimeridiana del sabato . L’obiettivo principale è rispondere ai bisogni dei bambini favorendone un equilibrio fisico e psichico. L’ambiente è stato studiato in modo da garantire il benessere e la sicurezza di ognuno ma soprattutto è stato pensato come un luogo che potesse agevolare i processi evolutivi e cognitivi di ogni bambino.

Il nido comunale L’Albero Azzurro di Scarlino grazie alle risorse della Regione Toscana, dell’Unione Europea e del Comune di Scarlino finalizzate a migliorare e sviluppare i servizi educativi ed a permettere un’accoglienza di qualità nell’anno educativo 2019/2020 potrà ampliare per il quinto anno l’accoglienza offrendo i servizi di apertura del sabato mattina e apertura nel mese di agosto. Tali attività sono finalizzate a migliorare e sviluppare i servizi di educazione e l’ accoglienza per un’infanzia di qualità.