Ambiente, rifiuti e agricoltura: se ne è parlato in una tavola rotonda di Fratelli d’Italia

Si è tenuta ieri mattina, all’hotel Granduca di Grosseto, la tavola rotonda programmatica su ambiente, ciclo dei rifiuti e agricoltura, organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

Tantissime sono state le persone presenti che hanno affollato la sala azzurra, tra i quali anche molti allevatori e agricoltori del nostro territorio provinciale, con la partecipazione del presidente nazionale dei pastori italiani, Mirella Pastorelli.

Con il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, hanno partecipato il senatore Patrizio La Pietra, membro della Commissione agricoltura di palazzo Madama, il sindaco di Semproniano, Luciano Petrucci, gli assessori all’ambiente dei Comuni di Grosseto, Simona Petrucci, e Orbetello, Luca Minucci, il consigliere provinciale e comunale di Fratelli d’Italia, Bruno Ceccherini, e tantissimi altri dirigenti del partito di Giorgia Meloni.

“Sono davvero molto soddisfatto – dichiara Fabrizio Rossi – dell’ottima risposta che c’è stata in termini numerici, con la partecipazione di tantissimi cittadini, ma anche di molti allevatori e agricoltori della nostra Maremma, che sono intervenuti al dibattito organizzato dal nostro partito, sui importanti temi relativi all’ambiente e all’agricoltura“.

“Abbiamo – continua il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – degli ottimi amministratori locali, come il sindaco di Semproniano, Luciano Petrucci,, e gli assessori all’ambiente, Simona Petrucci e Luca Minucci e tanti altri consiglieri comunali, molto preparati e che daranno un contributo programmatico alla coalizione tutta“.

“Ci stiamo avvicinando ad un appuntamento importante come quello delle regionali del prossimo maggio. Il nostro partito, fortemente impegnato nel dare una spallata al Pd, ha voluto sottolineare l’importanza di cambiare delle normative regionali che da sempre ingessano il territorio e le attività legate al comparto agroalimentare. Le nostre aziende agricole e i nostri allevatori – prosegue Rossi – sono stanchi delle tante promesse fatte dalla sinistra regionale, poi sistematicamente mai mantenute, sui temi legati allo sviluppo agricolo e alla tutela ambientale. Promesse da marinaio, figlie di una politica regionale e provinciale del Pd, priva di ogni programmazione e progettualità, come sul sentitissimo problema della predazione dei greggi che mettono in ginocchio interessa aziende e famiglie dedite all’allevamento“.

“Fratelli d’Italia – conclude Fabrizio Rossi – è sempre stata vicino alle tante tematiche che affliggono le aziende agricole e gli allevatori del nostro territorio provinciale. Siamo consapevoli delle tante difficoltà, burocratiche, ambientali e quant’altro, con le quali giornalmente sono costretti a lottare. Noi, tramite il nostro partito e i nostri amministratori locali, saremo sempre al loro fianco, difendendo i lori legittimi interessi”.