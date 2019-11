Truffe agli anziani: il capo della Polizia Franco Gabrielli incontra i pensionati di Cna

Le persone anziane sono spesso vittime di truffe e raggiri. Per questo Cna e Cna Pensionati Grosseto hanno organizzato per sabato 23 novembre un incontro con la partecipazione del prefetto Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato e direttore generale della Pubblica sicurezza.

L’appuntamento, con l’evento dal titolo “Le strategie di prevenzione per la tutela delle fasce deboli”, è alle 10 al teatro degli Industri, in via Mazzini 101 a Grosseto.

Obiettivo dell’appuntamento è informare e sensibilizzare i cittadini per evitare di incorrere in truffe e altri comportamenti criminali e ricordare l’importanza del ruolo della Polizia di Stato della altre Forze dell’ordine nella tutela della popolazione, anche alla luce di rilevanti fatti di cronaca nazionale che evidenziano quanto il tema sia di estrema attualità.

Questo il programma nel dettaglio: introduzione dell’incontro a cura di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto. A seguire, saluti di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Vezio Vagnoni, presidente di Cna Pensionati di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, Giovanni Giungi, presidente di Cna Pensionati nazionale, Cinzia Torraco, prefetto di Grosseto. Concluderà l’incontro l’intervento del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza il prefetto Franco Gabrielli. L’evento è a ingresso libero e gratuito.