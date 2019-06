Francesca Travison incontra i cittadini: il sindaco riceve gli scarlinesi in sala consiliare

Dal 29 giugno il sindaco Francesca Travison sarà a disposizione dei cittadini ogni sabato, dalle 9 alle 12.30, in sala consiliare (in piazza Garibaldi a Scarlino).

Sarà possibile fissare un appuntamento con il primo cittadino chiamando il numero 0566.38508 (Luigi Baiocco) durante l’orario di apertura del municipio (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e martedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 17).

«Ho deciso – spiega Travison – di programmare gli appuntamenti ogni sabato mattina per permettere anche a chi lavora di essere ricevuto dal sindaco. La nostra amministrazione sarà sempre a disposizione della cittadinanza: lo farà attraverso i ricevimenti, ma non solo. L’intenzione della mia Giunta e della mia maggioranza è quella di programmare una serie di assemblee pubbliche per informare i cittadini delle azioni che stiamo portando avanti e degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Questi incontri saranno anche occasione per ascoltare le richieste della popolazione e rispondere alle istanze che ci verranno poste. Un confronto diretto con la cittadinanza sarà fondamentale per sviluppare un progetto condiviso e partecipato. Presto anche il vicesindaco e gli assessori comunicheranno ai cittadini giorni e orari di ricevimento. Mettere in campo iniziative varie per rendere il Comune la casa di tutti».