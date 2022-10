“FollowMe” 2022: incontro con la cooperante internazionale Martina Pignatti Morano

Domani, venerdì 21 ottobre, alle 17.45, la pinacoteca civica di Follonica ospiterà un incontro legato al festival “FollowMe” 2022, sezione “Junior”, con la cooperante internazionale Martina Pignatti Morano.

L’incontro è coordinato da Emma Capannelli, Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo, in collaborazione con Anna Colluccino e Alessia Piccinetti.

Martina Pignatti Morano è direttrice dei programmi di cooperazione “Un ponte per…”, con cui collabora dal 2005 a sostegno dei movimenti sociali in Medio Oriente, e ha promosso incontri di formazione su diritti umani e nonviolenza attiva in Iraq, Giordania, Libano, Palestina e Siria. È referente nazionale del Tavolo interventi civili di èace ed è attiva nella Rete italiana disarmo, con cui organizza campagne per potenziare il peacebuilding civile e sostenere politiche di disarmo. A livello internazionale gestisce la segreteria dell’Iraqi Civil Society Solidarity Initiative e partecipa, con la rete Alternatives International, al processo del Forum social ,ondiale. È stata co-direttrice della rivista di studi sul metodo nonviolento Quaderni Satyagraha e titolare di corsi universitari al corso di laurea in Scienze per la pace dell’Università di Pisa. Fa parte del Board of Avisors di Novact, International Institute for Nonviolent Action.

Quello di domani è un evento che mira a valorizzare una narrativa capace di proporre un linguaggio rivolto ai ragazzi, attraverso un’analisi pacifista della guerra in Ucraina. L’evento è stato condiviso e supportato dal Liceo delle scienze umane di Follonica.