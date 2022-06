“Caravaggio. La chiamata di Matteo”: un incontro per parlare dell’opera del pittore

Lunedì 4 luglio, alle 21.30, nel giardino del Casello idraulico, in via Roma a Follonica, è in programma un evento culturale promosso dalla parrocchia di San Paolo della Croce di Follonica e curato da Paolo Angelo Poli, a beneficio dei turisti e dei residenti.

Il titolo dell’evento, ad ingresso libero, è “Caravaggio. La chiamata di Matteo“. Attraverso la proiezione di immagini, saranno ripercorsi il significato, la poetica e le fonti di ispirazione di una celebre tela del pittore.

L’iniziativa sarà replicata lunedì 18 luglio, sempre alle 21.30, nella chiesa di San Paolo della Croce (in via Chirici, a Follonica).