Museo di storia naturale: un incontro on line per parlare di farfalle

Dopo il grande successo del primo incontro, la serie di eventi online del Museo di storia naturale della Maremma dedicata agli “Endemismi e specie rare della Toscana” prosegue con un incontro dedicato alle farfalle.

L’appuntamento è per sabato 6 marzo, alle 17, e sarà possibile seguirlo gratuitamente in diretta streaming dalla pagina “Eventi” del sito web del museo, dove sarà disponibile un link per accedere a un collegamento sulla piattaforma Zoom, e sulla pagina Facebook “Museo Storia Naturale Maremma”. L’incontro sarà condotto da Leonardo Dapporto, ricercatore all’Università di Firenze.

«Sarà un’occasione per saperne di più sull’eccezionale varietà dei lepidotteri – dichiara Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – in un viaggio tra specie rare, endemismi e recenti novità. Intatti è appena uscito un interessante lavoro coordinato proprio dal relatore Leonardo Dapporto che, grazie alla collaborazione di moltissimi cittadini, gruppi di ricerca internazionali e molti parchi nazionali, fa luce sulla diversità anche genetica delle farfalle italiane. A ogni specie endemica corrisponde un rischio specifico di estinzione: questo aiuterà a prendere provvedimenti per la conservazione basati sulla loro esatta distribuzione, ora chiaramente ricostruita. Il nostro affascinante viaggio alla scoperta delle biodiversità toscane continua, con l’obiettivo di contribuire alla loro migliore conoscenza e conservazione».