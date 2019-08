Fare Grosseto incontra i cittadini: “Ecco le criticità riscontrate”

Un elenco delle criticità emerse dagli incontri con i cittadini. Fare Grosseto fissa il punto dopo aver ascoltato i simpatizzanti residenti in città e nelle frazioni del capoluogo maremmano, chiedendo all’amministrazione comunale di porre attenzione ai problemi rilevati.

«Per quanto riguarda la situazione delle strade cittadine – precisano da Fare Grosseto -, si riscontrano problemi lungo la strada Aurelia nella zona sud, dove da tempo si registra la presenza di persone che procedono a bordo strada, in bici o a piedi, di notte. Sono scarsamente visibili e potrebbero causare incidenti. A questo aspetto si aggiunge la pericolosità di alcuni attraversamenti da parte di ciclisti sulle strisce pedonali. Inoltre, alcune zone della città sono abbandonate e non controllate di notte, come ad esempio il sottopassaggio ferroviario di via Sauro».

Altri problemi si registrano nelle frazioni: «Molti residenti chiedono di predisporre un punto raccolta per le potature di giardino – aggiungono da Fare Grosseto –, mentre dal punto di vista della sicurezza è emersa la necessità di installare videocamere nelle strade di ingresso e di uscita, unita all’incentivo di un percorso di controllo del vicinato che in alcune frazioni sta funzionando».

Entrando nello specifico, Fare Grosseto si sofferma sulle varie realtà: «A Rispescia occorre predisporre soluzioni per il sottoponte che collega la strada ad Alberese, dato che appena piove si allaga e non può essere utilizzato. A Roselle la strada d’ingresso alla frazione viene percorsa dalle auto e dalle moto a velocità troppo elevata. La notte non esiste sorveglianza e i residenti non si sentono sicuri in merito a possibili furti. A Marina di Grosseto, infine, chiedono di credere di più nel turismo, soprattutto in quello sportivo, promuovendo una politica di promozione come quella che viene effettuata, con le debite proporzioni, in Romagna e sulle Dolomiti».