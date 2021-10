Giani incontra l’ambasciatore italiano all’Ue: “Toscana pronta a raccogliere la sfida del Pnrr”

“Se la sfida è quella di trasformare almeno il cinquanta per cento della mobilità in elettrica o ad idrogeno entro il 2030, sfida che in Toscana alcuni imprenditori hanno già raccolto, non si può prescindere dal migliorare anche il sistema stradale, dato che ancora oggi più dell’ottanta per cento dei trasporti, in Italia, avviene su gomma. Purtroppo, però, nel Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) non ci sono finanziamenti sufficienti per la modernizzazione della rete stradale. Allo stato attuale, in Toscana, abbiamo tolto le strade da qualsiasi tipo di intervento che non sia l’ordinaria manutenzione”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, incontrando a Bruxelles il rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione Europea, Pietro Benassi, con il quale sono state affrontate le questioni concernenti il Pnrr, gli obiettivi sul clima e di conseguenza le problematiche dell’energia e della mobilità.

In precedenza l’ambasciatore Benassi, oltre a sottolineare l’importanza della Toscana nel panorama sia nazionale che europeo, aveva ricordato che la sfida che aspetta l’Italia, destinataria di 209 dei 750 miliardi di euro previsti dal programma Next generation per l’intera Unione Europea, sono la semplificazione della Pubblica amministrazione, la riforma del processo civile, una nuova legge fallimentare e l’attuazione di una riforma fiscale.

L’incontro, che si è tenuto nell’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles, si è svolto in un clima di grande cordialità reciproca.