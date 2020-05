Adozione al tempo del Coronavirus: se ne parla in un incontro dell’associazione Ergo Sum

Vivere l’adozione ai tempi del coronavirus ha sicuramente le sue particolarità, le sue sfide o i suoi vantaggi: Ergo Sum crea un luogo per raccontarci tutti insieme queste storie di vita vissuta, un luogo dove fare assembramenti emotivi e non fisici che facciano emergere la positività che spesso si manifesta quando si condivide. A facilitare tutto questo la dottoressa Anna Genni Miliotti, consulente per le adozioni, autrice di saggi e novelle, facilitatrice e anche lei mamma adottiva, che per l’associazione porta avanti il progetto “Spazio adozioni”.

L’incontro, dal titolo “Adozione e lockdown“, gratuito e con prenotazione obbligatoria, si svolgerà giovedì 28 maggio alle 18.30 sul web (le modalità verranno indicate al momento della prenotazione telefonica). Essere uniti ci darà la possibilità di guardare oltre il nostro punto di vista e sorridere di ciò che prima ci ha angustiato, di vivere con un po’ più di serenità i problemi del quotidiano.

“Troppo spesso – afferma Anna Genni Miliotti – si parla di adozione solo in termini di problematicità. Noi vogliamo invece sottolineare le risorse che hanno gli adottati e le famiglie che per questo vanno sostenute e aiutate nel loro percorso“.

La riapertura coincide con un momento felice per il progetto e per Ergo Sum, che è anche casa editrice. E’ infatti appena uscito il libro “L’adozione va a scuola“, nel quale Anna Genni Miliotti affronta il tema dell’ingresso a scuola per gli adottati affiancando all’analisi da lei fatta su difficoltà e risorse dei bambini anche un estratto delle linee guida del Miur (per la quale è stata consulente). Il libro contiene inoltre le novelle scritte dai genitori che hanno partecipato al laboratorio “La tua storia per parlare di adozione“, un percorso di crescita e di cambio di prospettiva da parte loro.

“Questo libro – spiega Ilaria Urciuoli, presidente dell’associazione Ergo Sum –, oltre a essere uno strumento informativo facilmente consultabile da famiglie e insegnanti, è anche uno strumento didattico: le storie scritte dai genitori infatti potranno essere usate dalle maestre per le attività in classe ed è per questo che a settembre doneremo il libro alle scuole della nostra provincia. Il loro lavoro con i bambini è la base sulla quale costruire una solida cultura dell’adozione“.

Il libro è acquistabile sul sito dell’associazione www.ergosumgrosseto.it al costo di 9 euro. Il ricavato della vendita servirà a finanziare altre iniziative di “Spazio adozioni”.

Un ringraziamento di Ergo Sum va all’Auser di Grosseto, che ha supportato il progetto, e alla dottoressa Alessandra Papa, dell’Ufficio scolastico regionale, per aver scritto l’introduzione.