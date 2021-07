Verso le amministrative, Perugini incontra Confedilizia: “Stop a nuovi supermercati”

“Porre uno stop all’insediamento, nel nostro territorio, di nuove strutture della media e grande distribuzione e alla correlata necessità di un’adeguata tutela del commercio di vicinato”.

Emanuele Perugini, candidato a sindaco di Grosseto, ha chiesto un incontro con Confedilizia, perché è un concetto che sposa in pieno con la sua lista Polo civico per Grosseto. Il candidato vuole dare un taglio, o meglio, un fermo netto al continuo proliferare di grandi ipermercati nella zona comunale e di centri commerciali di media e grande distribuzione di vendita.

“Bisogna iniziare a valorizzare il centro storico – spiega Emanuele Perugini –, quindi è necessario uno stop ai centri commerciali e dare più spazio e valore alle circoscrizioni e alle frazioni“.

Anche Confedilizia, con l’avvocato Paola Tamanti, presidente dell’associazione, è soddisfatta “nel trovare questo spirito di iniziativa del candidato sindaco Emanuele Perugini e porterà sicuramente avanti questa proposta con lo spirito di collaborazione che da sempre ci distingue“.

“Bisogna ripartire dal nostro territorio, da quello che siamo e darne valore – afferma Paola Tamanti –, bisogna dare lustro al centro storico con le sue mura e quello che può offrire è un lusso che tante città non si possono permettere. Dobbiamo fermare tutta questa sovrabbondanza di centri commerciali”.

Ma per Emanuele Perugini “bisognerebbe rivalutare anche le continue costruzioni che sono in atto in tutto il territorio provinciale“.

“Direi anche stop alla cementificazione e pieno sostegno per una rigenerazione urbana legata alla ristrutturazione di immobili dove possibile – continua Perugini –, altrimenti si tira giù e si ricostruisce con i sistemi di massimo risparmio energetico. Stiamo sfruttando un po’ troppo la nostra terra”.