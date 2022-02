Il credito agrario: se ne parla in una giornata di studi al Polo universitario

Si terrà venerdì 18 febbraio, alle 9, una giornata di studio organizzata dall’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, dal Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati della provincia di Grosseto, dall’Accademia dei Georgofili, e dalla Fondazione Polo universitario grossetano, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali. Il tema è quanto mai attuale e strategico per l’economia del territorio: il credito agrario oggi.

Sarà l’occasione per presentare il libro “Credito agrario”, pubblicato per conto di Banca Tema. Interverranno personalità rappresentative del mondo accademico e bancario, oltre al presidente della sezione centro ovest dell’Accademia dei Georgofili Amedeo Alpi, che ha così introdotto il convegno:“Sembra ovvio che per qualsiasi attività produttiva ci possa essere bisogno di accesso al credito fornito dagli istituti bancari, ma è convinzione diffusa che l’agricoltura di tutto il mondo abbia particolare necessità di un accesso facile al credito. Fatta questa affermazione, probabilmente condivisile da tutti, si deve entrare in merito a come si deve procedere e si cominciano ad enumerare i casi, le necessità, le mille differenze delle agricolture perché mille sono gli ambienti, naturali e socioeconomici, dove queste si attuano. La parola può quindi solo passare agli esperti; pertanto abbiamo deciso che sarebbe stato quanto mai opportuno organizzare questa giornata di studio in modo da considerare questa disciplina così specialistica, ma così importante, sotto i suoi molteplici aspetti pratici, tale da determinare il successo o la scomparsa per tante numerose piccole e medie aziende agrarie italiane. Anche le grandi aziende agrarie hanno necessità del credito, ma in virtù della loro diversa realtà amministrativo-contabile non pongono all’istituto bancario gli stessi difficili problemi.”

La giornata di studio ha preso spunto dalla recente pubblicazione “Credito agrario”, edita da Moroni Editore (Grosseto, 2020) per conto di Banca Tema, autore Maurizio Sonno, dottore agronomo.

L’incontro si terrà in presenza ad ingresso libero, se in possesso di mascherina FFP2 e Green Pass; si potrà seguire anche da remoto collegandosi al seguente link: https://unisi.webex.com/meet/creditoagrario

E’ necessario comunicare la propria partecipazione in presenza al seguente indirizzo mail: formazioneodafgrosseto@gmail.com.

Ai Dottori agronomi e forestali saranno riconosciuti 0,375 cfp, ai periti agrari 3,00 cfp (con presenza documentata di almeno il 75% dell’intera durata del convegno). Per l’acquisizione dei crediti formativi coloro che partecipano in remoto devono indicare nella chat del webinar nome, cognome, Ordine o Collegio di appartenenza e codice fiscale.

Il programma

9.00 Apertura dei lavori e saluti

Amedeo Alpi – Presidente delegato sezione Centro Ovest Accademia dei Georgofili

Gabriella Papponi Morelli – Presidente Fondazione Polo universitario grossetano

Mirko Cinelli – Presidente Collegio Periti agrari e Periti agrari laureati di Grosseto

Gianluca Buemi – Coordinatore Dipartimento di economia e estimo del Conaf

Fabio Fabbri – Presidente Ordine Dottori agronomi e Dottori forestali di Grosseto

Interventi

Moderatore Domenico Saraceno, Dottore agronomo, referente formazione Odaf Grosseto

9.30 Laura Viganò, ordinario di Economia degli intermediari finanziari – Dipartimento di Scienze aziendali del’ Università di Bergamo: “Agricoltura, sviluppo sostenibile e inclusione finanziaria: il ruolo delle banche”;

10.00 Alessandra Di Lauro, ordinario di Diritto alimentare, Legislazione biotecnologica e Diritto agrario – Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa: “Credito agrario e sviluppo sostenibile”;

10.30 Luigi Pelliccia, professore di Diritto europeo dell’immigrazione – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena: “Accesso al credito tra nuova Pac e Pnrr”;

11.00 Pier Luigi Corsi, già vicedirettore generale vicario della Banca Monte dei Paschi di Siena: Il credito agrario e la sua evoluzione dopo il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (l.385/1993)”:

11.20 Mauro Bambagioni, Dottore agronomo – Specialista a livello nazionale settore agricoltura di Unicredit: Rapporto tra impresa agricola e banche. Come costruirlo e svilupparlo. Quali sono le criticità”

11.40 Maurizio Sonno, Dottore agronomo, responsabile Ufficio Agricoltura di Banca Tema – Grosseto: “Considerazioni di un operatore di credito agrario sul proprio libro, strumento didattico per la formazione”;

12.00 Francesco Carri, Dottore commercialista – Presidente di Banca Tema, Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo: “Il ruolo delle banche del territorio e degli uffici agricoltura nel credito specializzato agrario”;

12.20 – Dibattito;

12.50 – Conclusioni Amedeo Alpi – Presidente delegato della sezione Centro Ovest Accademia dei Georgofili;

13.00 – Chiusura dei lavori.