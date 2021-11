Teatro per ragazzi, al via il corso: un incontro per illustrare l’iniziativa

Al via il nuovo corso di teatro per ragazzi promosso dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con il centro culturale Fortezza Orsini e curato dal docente Emilio Celata.

La presentazione del corso si terrà venerdì 5 novembre, alle 17.30, al teatro Salvini di Pitigliano, mentre le lezioni prenderanno il via lunedì 8 novembre, alle ore 17.

Alla presentazione interverranno: Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano; Sabrina D’Angelo, presidente del centro culturale Fortezza Orsini Aps; Marella Niccolucci, socia fondatrice del centro culturale Fortezza Orsini; Emilio Celata, docente del corso.

Il laboratorio si rivolge ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 20 anni, ai quali consentirà di apprendere le tecniche di concentrazione, rilassamento e interpretazione, la conoscenza del corpo e del gesto; la conoscenza e la gestione delle emozioni; oltre a potenziare le capacità comunicative e sviluppare la fiducia in sé stessi, la creatività, la recitazione e l’improvvisazione.

“Riproponiamo anche quest’anno un’attività in cui crediamo molto – afferma l’assessore comunale Irene Lauretti – resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune, centro culturale Fortezza Orsini ed Emilio Celata. E’ una tradizione che va avanti da tanti anni, edizione dopo edizione, a cui le varie amministrazioni comunali che si sono succedute hanno dato continuità. Per i giovani la recitazione è un’occasione per conoscere meglio se stessi e imparare ad interagire con gli altri. Ma è anche un modo per avvicinarsi al teatro e magari, per alcuni di essi, trasformare una passione in un lavoro, continuando a studiare”.

Informazioni e iscrizioni: cell. 350.0382685.