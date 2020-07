Coronavirus: sindaco e assessori tornano in piazza per spiegare le norme anti contagio

Domani, venerdì 24 luglio, dalle 20.30, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, secondo appuntamento sulle norme comportamentali da seguire per impedire il contagio da coronavirus.

Il sindaco Giancarlo Farnetani, gli assessori della sua Giunta e i consiglieri comunali, avvalendosi del supporto dei dipendenti del Comune e dell’Azienda speciale “Castiglione 2014”, tornano nel centro del paese con tre punti informativi dove turisti e residenti si potranno confrontare, fare domande e saranno fornite le mascherine a chi ne è sprovvisto, assieme al materiale informativo sugli obblighi previsti dall’ordinanza sindacale.

I luoghi individuati per questi incontri sono in corso della Libertà, davanti alla caserma dei Carabinieri, il secondo all’incrocio con via IV novembre, mentre l’ultima postazione prenderà posto in via della Fonte.

«Spiegheremo a castiglionesi e ospiti – dichiara il primo cittadino – l’obbligo derivante dalla normativa vigente di indossare la mascherina protettiva per tutti quelli che si trovano a circolare a piedi, sia in fase dinamica che statica, indipendentemente dalla distanza interpersonale all’interno della zona a traffico limitato, nell’area pedonale di via Roma e nelle aree mercatali. Questa disposizione entra in vigore anche durante le fasce orarie di apertura al pubblico negli spazi pubblici adiacenti a esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto nei momenti di maggiore affluenza risulta difficoltoso rispettare il distanziamento interpersonale».

Farnetani, dopo che la Giunta castiglionese si era confrontata con le associazioni di categoria e gli operatori commerciali dell’area centrale sulle modalità di riapertura dei locali, nel mese di giugno ha firmato una specifica ordinanza e l’amministrazione comunale torna, dopo averlo già fatto il mese scorso, ripetendo questa iniziativa anche ad agosto, nelle vie centrali di Castiglione.

«Il rispetto delle norme afferisce alla responsabilità individuale di ogni frequentatore di luoghi e spazi pubblici – conclude Farnetani – e quello che chiediamo a ospiti e cittadini è una fattiva collaborazione nel rispetto del prossimo».

Per ciò che riguarda le sanzioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui all’ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto legge. n. 19 del 25 marzo 2020, pari a 400 euro, ma, se pagata entro 5 giorni dalla contestazione, la multa scende a 280 euro.