Controllo di vicinato, arrivano i tesserini per i coordinatori: in programma un incontro

E’ in programma sabato 22 giugno, alle 18, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, l’incontro di formazione e aggiornamento dei coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato di Grosseto, cui seguirà la consegna dei tesserini da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti.

Nel corso dell’incontro si parlerà di sicurezza partecipata e della sicurezza residenziale condivisa: nel dettaglio, come proteggere la propria casa ed eliminare vulnerabilità e criticità, come prevenire i furti e proteggersi dalle truffe, come preservare l’ambiente e l’arredo urbano, come formare e gestire i gruppi di controllo del vicinato.