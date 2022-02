I gruppi di Controllo del vicinato incontrano l’assessore Megale: “Ecco le iniziative in programma”

In riferimento all’ultimo incontro intercorso con l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale, sono emerse importanti novità nella collaborazione tra i gruppi di Controllo del vicinato ed il Comune di Grosseto.

“Una delle attività più importanti dei Controlli del vicinato è quella di potenziare la coesione sociale all’interno del tessuto civile del proprio quartiere – si legge in una nota dei gruppi di Controllo del vicinato -. Per questo anticipiamo che i nuclei del vicinato Cosimini e Roma, il gruppo Centro ed il coordinamento comunale stanno lavorando a due eventi socio-culturali da tenersi presso il territorio di competenza di ogni singolo nucleo. L’evento che riguarderà il nucleo Cosimini sarà riferito alla storia del sito e all’importanza architettonica del palazzo. Quello di via Roma invece sarà dedicato alle giovani generazioni e sarà una kermesse musicale dei gruppi locali, nel parcheggio dell’ex Agenzia delle Entrate. Nella prossima settimana Barbara Bonari ed Andrea Vasellini perfezioneranno il programma”.