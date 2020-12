Controllo del Vicinato: i gruppi della provincia di Grosseto tracciano un bilancio

Si è svolto il consueto appuntamento formativo di fine anno dell’Associazione nazionale Controllo del Vicinato con i gruppi presenti ed operanti in provincia di Grosseto. L’iniziativa ha ricevuto l’adesione di numerosi partecipanti e graditi ospiti.

“Vista l’eccezionalità del momento, con l’emergenza covid in corso, non è stato possibile realizzare l’evento formativo in presenza, per cui l’Associazione nazionale Controllo del Vicinato ha optato per un incontro in videoconferenza con tutti i coordinatori e gli aderenti, per aggiornamenti sulle attività dell’associazione e per fare un resoconto dell’anno, soprattutto con i gruppi operanti nell’ambito del comune di Grosseto, amministrazione all’avanguardia nella sicurezza partecipata e nella diffusione delle buone norme di vicinato – si legge in una nota degli organizzatori dell’iniziativa -. Sempre più il Controllo del Vicinato in Italia infatti, riceve il consenso delle amministrazioni comunali, grazie al lavoro svolto da tutti i volontari ed alla lungimiranza di molti sindaci. A Grosseto possiamo dire, dunque, di essere stati tra i primi a raggiungere l’ambito riconoscimento e per questo il nostro plauso va al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ai componenti del nucleo Squadre Basse – Cernaia – Chiocciolaia, coordinato dal Maresciallo Luigi Ciccone, primo nucleo creato sul territorio comunale, al gruppo di Controllo del Vicinato ‘Amiata’, coordinato da Alberto Lazzeretti, al presidente nazionale dell’Associazione Controllo del Vicinato Ferdinando Raffero ed al formatore nazionale Colonnello Enzo Musardo“.

“Un grazie particolare agli assessori Fausto Turbanti e Simona Petrucci per essere intervenuti alla videoconferenza. Nello specifico Turbanti, assessore competente alla materia peculiare del Controllo del Vicinato, si è complimentato ed ha ringraziato l’Associazione Controllo del Vicinato per la collaborazione con l’amministrazione comunale anche durante la recente distribuzione dei presidi sanitari (mascherine chirurgiche), i coordinatori, i vice e gli aderenti ai gruppi Controllo del Vicinato, realtà che via via si sta sempre più consolidando sul nostro territorio – termina il comunicato -. Turbanti ha precisato inoltre, che sono in via di allestimento ulteriori cartelli stradali del Controllo del Vicinato su tutto il territorio comunale e che ad anno nuovo, covid permettendo, organizzerà un incontro formativo dei coordinatori e dei vice dei gruppi del Controllo del Vicinato nella sede della Polizia Municipale a Grosseto“.