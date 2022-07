Sagre, Confartigianato: “Concorrenza sleale per i ristoratori, servono regole rigide”

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute in merito al proliferare di feste e sagre, Confartigianato Imprese Grosseto ha richiesto un colloquio con l’assessore alle attività produttive del Comune di Grosseto, Bruno Ceccherini. L’incontro si è svolto questa mattina, con la partecipazione della funzionaria Rosaria Leuzzi, per l’amministrazione comunale, e di Emiliano Calchetti, responsabile “Categorie e Turismo” per Confartigianato Imprese Grosseto.

Secondo Confartigianato Imprese Grosseto è fondamentale che il Comune dia indirizzi più rigidi e inequivocabili sul regolamento, rafforzando i controlli in merito alla sua attuazione.

L’assessore Ceccherini, consapevole del problema, si è reso disponibile a parlarne in Giunta per individuare soluzioni adeguate.

Le segnalazioni che da tempo arrivano a Confartigianato da parte dei ristoratori associati riguardano in particolare “la concorrenza sleale che di fatto rappresentano le feste e le sagre organizzate di solito per supportare associazioni, iniziative culturali o sportive e che si trasformano spesso in veri e propri ristoranti a cielo aperto, con menù ampi e variegati e fatturati altrettanto importanti”. I ristoratori lamentano “un’assoluta mancanza di equilibrio tra l’offerta da loro presentata e quella assolutamente troppo incisiva che viene proposta in questi eventi, spesso protratti per tutta la stagione estiva. Ritengono che manifestazioni straordinarie di questo genere, con questa estensione e senza l’assoggettamento ad imposte, tasse e costi del personale, rappresentino un’intollerabile concorrenza sleale, oltretutto avvantaggiata dalla quasi assoluta assenza di controlli igienico sanitari, quegli stessi che invece vengono giustamente effettuati nei ristoranti a tutela della legge e dei consumatori”.

Il presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, e il segretario generale, Mauro Ciani, nel ringraziare l’assessore Ceccherini per l’attenzione dimostrata, esprimono “la massima fiducia affinché in tempi brevi si giunga ad una soluzione ragionevole del problema“.