Geotermia: i Comuni incontrano la Regione per il rinnovo delle concessioni minerarie

“Rileviamo una sostanziale unità di intenti nel proseguire l’obiettivo di una strategia comune, ispirata al principio di una concreta e stretta collaborazione istituzionale“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, e il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi.

“Rileviamo altresì una condivisione delle preoccupazioni più volte espresse, giacché la geotermia rappresenta un patrimonio locale, regionale e nazionale da difendere e valorizzare – spiegano i sindaci –. Abbiamo condiviso l’intento di procedere nella trattativa con il Governo proponendo una deroga rispetto alle norme che impongono una procedura di gara. E’ ovviamente l’inizio di un percorso non facile che richiede l’impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali, politici e sociali ed ha come obiettivo il prevedere una crescita socio occupazionale dei nostri territori. A tal proposito raccogliamo volentieri la disponibilità dell’assessore Monni ad essere presente in zona e il suo impegno diretto ad invitare lo stesso Ministro Cingolani, che ha già dato la sua disponibilità“.

“Le amministrazioni comunali daranno il loro massimo sostegno organizzando anche un’iniziativa pubblica per informare la cittadinanza e raccogliere le istanze del territorio, nella convinzione che serva il coinvolgimento delle popolazioni in un percorso tanto importante per il futuro dell’intera area. In questo quadro abbiamo chiesto che la Regione Toscana, di concerto con le comunità, individui gli obbiettivi da raggiungere con il rinnovo della concessione, tenendo presenti le seguenti questioni – continua la nota -: