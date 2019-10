Servizio elettrico: incontro positivo tra i Comuni ed E-Distribuzione

Positivo incontro sul tema del servizio elettrico tra le amministrazioni comunali di Pitigliano e Sorano ed i rappresentanti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione: al confronto hanno preso parte il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, il vicesindaco di Sorano Luigi Buzi, il consigliere comunale di Sorano con delega all’energia Pier Luigi Domenichini, il responsabile dell’unità conduzione e monitoraggio rete Toscana e Umbria di E-Distribuzione Federico Marmeggi, il capo unità operativa Orbetello-Pitigliano di E-Distribuzione Francesco Senigagliesi, il referente affari istituzionali del Gruppo Enel in Toscana Emiliano Maratea ed il referente comunicazione del Gruppo Enel in Toscana e Umbria Riccardo Clementi.

Durante la riunione sono state affrontate le questioni relative al servizio elettrico territoriale che nei mesi estivi, anche in seguito ad alcuni eventi atmosferici con alternanza di fenomeni temporaleschi e all’incremento dei consumi dovuto alle alte temperature, hanno fatto registrare abbassamenti di tensione sulla rete elettrica che alimenta le aree di Pitigliano e Sorano.

I rappresentanti di E-Distribuzione hanno informato anzitutto di aver effettuato attività di controllo ed ispezione sugli impianti, che forniscono energia elettrica alla zona interessata, ed hanno eseguito interventi manutentivi importanti attraverso la sostituzione di apparecchiature che regolano la tensione in una delle cabine primarie, che costituisce uno degli snodi principali del sistema elettrico locale.

Inoltre, i tecnici di E-Distribuzione hanno individuato un nuovo assetto di rete modificando la ripartizione dei carichi in uscita dalle cabine primarie di Manciano e Latera, nonché dal centro satellite di Pitigliano, punti nevralgici per la distribuzione dell’energia elettrica che, con il nuovo schema di rete, risulta più equilibrata soprattutto nei centri storici di Pitigliano e Sorano.

Infine, i referenti dell’azienda elettrica hanno anche fatto un quadro sugli investimenti in zona, con particolare riferimento al “Progetto resilienza”, con cui E-Distribuzione sta dotando molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più resistente, automatizzato ed efficiente: nel dettaglio, nell’area in oggetto è in corso un intervento di resilienza che consiste nel restyling delle linee di media tensione denominate “San Quirico” e “Sorano” attraverso l’interramento di circa 2,6 chilometri di linea e il rinnovo del conduttore aereo con l’installazione di cavo elicord di ultima generazione, più resistente ed efficiente, per circa 8,1 chilometro.

I rappresentati istituzionali hanno espresso soddisfazione per gli interventi effettuati e per l’attenzione che E-Distribuzione ha dedicato al territorio, anche in seguito alle segnalazioni e al dialogo costante tra amministrazioni comunali e azienda, e hanno ribadito che proseguirà l’attività di verifica della fruizione del servizio elettrico al fianco della cittadinanza: a questo proposito, i soggetti al tavolo hanno concordato delle modalità di collaborazione per il monitoraggio costante della situazione, che dopo alcuni disagi verificatisi in luglio e agosto non ha più fatto registrare particolari problematiche, e per la programmazione di eventuali interventi in aree specifiche.

E-Distribuzione ha confermato che la rete elettrica di media tensione è monitorata 7 giorni su 7 h24, anche grazie all’attività dei centri operativi e dei presidi territoriali, e ha ricordato che, per la segnalazione dei guasti di bassa tensione, è possibile contattare il numero verde 803.500 indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni sui canali Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “Interruzione di corrente”, è a disposizione la “Mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete.

Tuttavia, in questa fase, per assicurare un controllo della rete più circostanziato e preciso è stato deciso che, laddove alcune realtà significative dei territori di Pitigliano e Sorano – quali aziende agricole, esercizi commerciali, attività artigianali o aree residenziali – dovessero ravvisare problematiche nell’approvvigionamento elettrico in termini di qualità e continuità del servizio, sarà possibile fare una segnalazione dettagliata sul tipo di disagio alle rispettive amministrazioni comunali: per quanto riguarda il Comune di Pitigliano è possibile rivolgersi all’Ufficio Protocollo ponendo la segnalazione all’attenzione del sindaco Giovanni Gentili; per quanto concerne il Comune di Sorano è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero verde 800.158500.

E-Distribuzione può attivare verifiche dettagliate e puntuali sul campo per capire se vi siano necessità manutentive sulle singole linee di bassa tensione, che alimentano gruppi ristretti di clienti finali, o se invece si tratti di questioni non collegate alla rete elettrica dell’azienda e quindi di competenza delle singole utenze in relazione al funzionamento degli impianti privati.