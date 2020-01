“Valorizzazione e dismissioni immobili”: nuovo incontro tra Comune, Ministero e Agenzia del Demanio

Proseguono efficacemente i lavori del Tavolo tecnico nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ministero della Difesa, Comune di Grosseto e Agenzia del Demanio per la razionalizzazione e la valorizzazione degli immobili militari presenti nel territorio comunale.

In particolare, nel corso dell’ultimo incontro in Municipio, grazie alla sinergia tra tutti i soggetti interessati e al coordinamento della task force “Valorizzazione e dismissioni immobili” del Ministero della Difesa, sono state individuate le azioni da intraprendere per la valorizzazione militare e civile di una parte del patrimonio dell’Aeronautica militare denominato “Zona logistica di Marina di Grosseto“, operazione questa mirata al rilancio turistico, sociale ed economico di un’importante area a beneficio sia della collettività locale, sia del personale militare.

“Continua il percorso per il recupero di beni pubblici che si trovano sul territorio comunale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi –; la collaborazione con i soggetti chiamati al tavolo di lavoro, in primis, le Forze armate è alla base di incontri prolifici che, siamo certi, porteranno a soluzioni condivise con vantaggi su più fronti. Da un lato saranno infatti riqualificate aree che rischierebbero di rimanere sottoutilizzate, dall’altro verrà messo in moto un nuovo percorso di rigenerazione urbana con benefici per la cittadinanza e per tutto il tessuto economico locale”.