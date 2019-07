Mercatini, il Comune incontra Pro Loco e associazioni: “Date già concordate lo scorso inverno”

Incontro questa mattina tra Comune, nella persona dell’assessore alle attività produttive Riccardo Ginanneschi, Pro Loco Marina di Grosseto, Confesercenti e Confcommercio e una rappresentante di alcuni esercenti della frazione balneare.

“Un momento di comunicazione per chiarire alcuni passaggi sulle criticità di questa stagione – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. In particolare, abbiamo dato contezza del fatto che Pro Loco e Confesercenti, già dallo scorso inverno, avevano avviato un percorso partecipato con esercenti, albergatori, ristoratori, residenti che aveva come fine quello di concordare contenuti e date degli eventi da loro promossi per l’estate 2019. Estate in cui, tra l’altro, la Pro Loco è stata particolarmente vivace nel proporre e promuovere un numero importante di eventi, molti dei quali si sono potuti realizzare proprio perché finanziati grazie agli introiti provenienti dai mercatini”.

“Il Comune aveva poi fatto propri le esultanze di quegli incontri, poiché ampiamente condivisi con una parte amplissima e attiva del mondo produttivo di Marina di Grosseto. A settembre prossimo, Comune e associazioni di categorie avvieranno un nuovo percorso partecipato per programmare nei numeri e nei luoghi dei mercatini prossimi venturi – termina il sindaco -. Il Comune si augura che nel prossimo percorso partecipato possano divenire parte attiva il numero più rappresentativo possibile di soggetti.