Mercato settimanale: i commercianti incontrano il Comune

Un incontro con l’amministrazione e la Polizia municipale, e un volantinaggio di banco in banco, al mercato settimanale del sabato di Orbetello.

Anva Confesercenti e Fiva Ascom Confcommercio hanno incontrato, nei giorni scorsi, l’assessore al commercio del Comune di Orbetello Maddalena Ottali, e il comandante della Polizia municipale Carlo Poggioli, per affrontare alcune problematiche legate all’area mercatale.

La prima è stata quella dei rifiuti. I commercianti pagano lo spazzamento dell’area dopo il mercato, ma, nelle giornate particolarmente ventose, parte di quanto lasciato potrebbe rischiare di finire in laguna.

«Ci siamo, come sempre, resi disponibili alla collaborazione con l’amministrazione comunale per risolvere questo problema e sensibilizzare gli ambulanti – afferma Mario Filabozzi per Anva Confesercenti –, anche perché siamo convinti che la riqualificazione dei mercati passi anche da un’attenzione al decoro del luogo».

«Gli operatori ambulanti sono a disposizione per affrontare tutte le problematiche al fianco dell’amminstrazione comunale di Orbetello – dichiara Agostino Ottaviani, presidente di Fiva Confcommercio Grosseto -. Crediamo sia giusto, anzi fondamentale, incrementare il livello di sostenibilità ambientale anche nei mercati settimanali ed in particolare in aree di particolare pregio come questa. Un modo per dimostrare la giusta attenzione al nostro splendido territorio e per valorizzare ancora di più il nostro lavoro».

Sabato mattina le associazioni di categoria hanno fatto volantinaggio banco per banco alla presenza dell’assessore Ottali per sensibilizzare i commercianti su questo problema, invitandoli a tenere più possibile pulita la piazzola. Anva e Fiva hanno chiesto anche la massima attenzione e il massimo rispetto dei segni delle piazzole assegnate, e dell’estensione delle tende.

«Da quando il comando degli agenti della Polizia municipale presidia il mercato settimanale – commenta l’assessore Maddalena Ottali – si è notevolmente ridotto il problema dei rifiuti in laguna. Supportati dalle associazioni di categoria, abbiamo svolto un’operazione di sensibilizzazione verso gli ambulanti, che dovranno, a loro volta, coinvolgere gli avventori del nostro mercato al fine di mantenere pulita l’area. Un passo in più nell’iter, già avviato, per diventare un comune plastic-free. Continueremo a vigilare sul rispetto di tutte regole, ma confidiamo sulla massima collaborazione di imprenditori, cittadini e turisti, nell’interesse collettivo».