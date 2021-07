Donne, giovani e impresa: se ne parla in un incontro della Commissione per le politiche di genere

Domani, venerdì 30 luglio, alle 21, nel giardino del Casello idraulico, la Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica organizza l’incontro “Le donne, i giovani, l’impresa“.

Durante l’incontro verranno affrontati i temi delle differenze di genere nel mondo del lavoro e delle difficoltà che soprattutto le donne e i giovani possono incontrare nell’accedere a fondi locali ed europei. Temi che oggi sono ancora più attuali a causa della pandemia in corso. In un anno, da dicembre 2019 a dicembre 2020, l’occupazione in Italia è scesa di 444mila unità, di cui 312mila sono donne. Le fasce più colpite sono quelle che vanno dai 25 ai 49 anni di età, ma anche gli autonomi e coloro che avevano rapporti di lavoro a tempo determinato (dati Istat).

All’incontro porterà il saluto della Regione e il suo contributo l’assessore regionale Alessandra Nardini (nella foto), che si occupa di istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere.

Interverranno Laura Parlanti, consigliera di parità della Provincia di Grosseto, che illustrerà il ruolo e i compiti della consigliera nel superare il gender gap lavorativo; Massimiliano Fiorini, di Confesercenti-Italia Comfidi, che parlerà di accesso al credito e di bandi agevolativi per le piccole e medie imprese, e Catia Segnini, direttrice tecnica del Flag Golfo degli Etruschi, che farà il punto su quelle che sono le opportunità di sviluppo locale.

La Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica vuole, con questo evento, iniziare la sua attività affrontando un tema estremamente attuale: quello del gender gap nel mondo del lavoro e aiutare donne e giovani a realizzare i propri progetti con un’informativa sulle possibilità esistenti alla quali spesso è veramente difficile accedere.