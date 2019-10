Lega: il commissario toscano incontra iscritti e simpatizzanti nella sede di Grosseto

Giornata grossetana per il commissario nazionale della Lega, Daniele Belotti, che, domani mattina, alle 10, incontrerà i militanti ed i simpatizzanti nella sede provinciale in via Ferrucci 2/A a Grosseto.

“Si tratta di un primo incontro che il Commisario Belotti, nominato nelle scorse settimane al vertice della Lega Toscana, avrà con il nostro territorio – commenta il segretario provinciale Andrea Ulmi -. Belotti illustrerà le linee del partito in vista delle prossime elezioni regionali, ma toccherà con mano anche l’operato del movimento in Maremma. Sarà l’occasione per fare il punto sulla rappresentanza del Carroccio nei vari comuni della provincia e per annunciare le novità del prossimo futuro”.

Oltre al Commissario nazionale della Lega Belotti ed al segretario provinciale Andrea Ulmi, sarà presente l’onorevole Mario Lolini.