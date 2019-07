Buche a Rosmarina, il Comune incontra il comitato: decisa la modifica sperimentale della viabilità

Nuovo incontro con i membri del comitato spontaneo “Poggi e buche Rosmarina”, nato sulla situazione delle strade in quella zona di Marina di Grosseto, questa mattina nell’ufficio del sindaco, a Grosseto.

Il Comune ha acconsentito ad attuare una sperimentazione per modificare la viabilità, con l’inversione del senso di marcia in via della Capraia, via della Gorgona, parte di via del Parco e via Calamartina.

Terminata, poi, la mappatura delle criticità della frazione, anche in virtù delle segnalazioni pervenute negli anni scorsi. Su quella mappatura è stata stilata una programmazione degli interventi. A settembre partiranno i lavori anche su via della Fiumara, in attesa che si esaurisca una ordinanza anti-rumore.

Via Rocchette sarà realizzata entro il primo trimestre del 2020. Via dell’Argentario è stata concordemente stabilita come prioritaria e quindi inserita nella prima parte della programmazione dei lavori.

Nei prossimi anni, il Comune si impegna a realizzare via Caprera, via del Parco, via della Capraia, via della Gorgona e sarà realizzato un ulteriore tratto di via del Maestrale.

Su queste strade il Comune ha già ottenuto il parere favorevole da parte della Soprintendenza per eventuali abbattimenti di pini.