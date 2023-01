Verso il congresso Pd: incontro pubblico del comitato a sostegno di Elly Schlein

In vista del congresso del Partito democratico che culminerà il 26febbraio con le primarie aperte a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti, a Grosseto si è costituito il comitato provinciale a sostegno di Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale.

“La mozione congressuale si caratterizza in particolar modo sui temi del lavoro, della giustizia sociale e dell’ambiente, dei diritti civili, con l’obiettivo di restituire un’identità marcata al Partito democratico che lo riporti ad essere il partito dei progressisti e del cambiamento – si legge in una nota del comitato -.Occorre superare l’idea del partito ‘della nazione’, che esaurisce la sua funzione nello stare al Governo, abbandonare l’illusione di voler rappresentare tutti quando poi finisce con rappresentare ben poco. Occorre una critica severa rispetto all’idea e ai caratteri che il Partito democratico ha assunto negli ultimi anni. La candidatura di Elly Schlein risponde a queste necessità: alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, al superamento del precariato e del lavoro povero; ad assumere la priorità dell’emergenza climatica come occasione di un nuovo modello di sviluppo capace di creare crescita; all’affermazione dei diritti civili e contro ogni forma di discriminazione; alla difesa dei beni comuni come la sanità e la scuola pubblica; alla costruzione di un partito che investa su una nuova generazione di dirigenti e amministratori”.

L’incontro

“Già dai prossimi giorni promuoveremo una serie di iniziative pubbliche per illustrare nel dettaglio i contenuti della nostra proposta politica e per raccogliere le adesioni: vogliamo contribuire alla ricostruzione del Partito democratico, rimettendolo in sintonia con quella parte dell’elettorato che è andato perduto – termina la nota -. Il primo incontro pubblico è programmato per sabato 21 gennaio, alle 16.30, alla libreria Palomar, in piazza Dante a Grosseto, con la partecipazione dell’assessore regionale Alessandra Nardini”.