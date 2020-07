Il presidente del consiglio comunale Pacella incontra il nuovo Comandante del Savoia Cavalleria

“Oggi ho incontrato il Colonnello Domenico Leotta, che recentemente ha preso il posto del Colonnello Ermanno Lustrinu diventando 105esimo comandante del Savoia Cavalleria“.

A dichiararlo è il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Cosimo Claudio Pacella.

Il Colonnello Domenico Leotta proviene dallo Stato Maggiore della Difesa ed ha già operato come “Savoia” nel grado di Tenente e successivamente da Comandante del 1° gruppo squadroni esplorante.

“A lui gli auguri di buon lavoro per l’impegno importante che lo attende, in continuità con l’ottimo rapporto istituzionale che vige tra la città e il reggimento – continua Pacella –: il Savoia Cavalleria è cittadino onorario di Grosseto e non possiamo che essere onorati di ospitare nel territorio comunale questa prestigiosa realtà militare che da sempre si distingue in Italia e all’estero per impegno, spirito di sacrificio, professionalità e dedizione“.