Coldiretti incontra gli imprenditori: appuntamento nella sala del Consiglio comunale

Proseguono gli incontri territoriali di Coldiretti.

La principale organizzazione agricola sarà mercoledì 27 aprile, alle 20.00, ad Arcidosso, nella sala consigliare del Comune, per incontrare gli imprenditori.

Dopo la mobilitazione e le attività di confronto istituzionali a livello regionale e nazionale, Coldiretti è tornata in presenza al centro dei territori della Maremma, con una serie di incontri, che mettono a fianco dei prossimi obiettivi e delle prossime attività sindacali i risultati ottenuti in queste settimane dopo le azioni di protesta ed i tavoli istituzionali che spaziano dal credito d’imposta sul credito d’imposta del 20% sulla spesa per i carburanti utilizzati nel primo trimestre di questo anno alla rinegoziazione dei mutui agrari fino a 25 anni con la garanzia gratuita di Ismea, la costituzione dei fertilizzanti chimici con il digestato fino all’agrisolare, al tavolo sul prezzo del latte e l’attivazione dell’Ispettorato repressioni frodi su eventuali pratiche sleali nella filiera del latte.

I prossimi incontri si terranno lunedì 16 maggio ad Albinia, nella sala del Consorzio Agrario, ed il 19 maggio, a Manciano.

