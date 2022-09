Verso le politiche: Cna incontra i candidati maremmani al Parlamento

Continuano gli appuntamenti organizzati da Cna Grosseto con i candidati che hanno chiesto di incontrare l’associazione, in vista delle prossime elezioni politiche.

Il 25 settembre, infatti, gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento e anche la provincia di Grosseto dovrà chiedere impegni concreti su temi che possano aiutare imprese, pensionati e cittadini a far fronte alle necessità rese impellenti da una crisi economica generalizzata, iniziata con la pandemia e resa ancora più grave dall’inflazione e dal rincaro delle bollette energetiche.

Di questi e di altri argomenti i vertici della Cna hanno parlato nel primo di una serie di incontri con i candidati di Forza Italia, Massimo Mallegni e Roberto Berardi, a cui stanno seguendo altri momenti di confronto con candidati e segretari degli altri partiti politici.

“In un momento così delicato per i nostri artigiani – hanno spiegato il presidente di Cna Grosseto, Riccardo Breda, e il direttore, Anna Rita Bramerini – vogliamo affrontare insieme ai candidati argomenti per noi molto importanti, come l’emergenza dettata dal caro energia, che rischia di compromettere l’attività di molte aziende, lo sblocco della cessione dei crediti, che sta privando di liquidità molte imprese del settore edile e dell’indotto, la riduzione del cuneo fiscale e la riforma del mercato del lavoro, per far fronte alle necessità delle imprese, che non trovano manodopera qualificata. Da questi temi di carattere più generale, a cui si aggiunge la necessità di introdurre criteri di accesso al mestiere edile e norme a misura di piccole imprese, per quanto concerne il credito e gli appalti, abbiamo chiesto e chiederemo impegni precisi sul nodo delle infrastrutture e, in particolare, sull’incompiuto adeguamento del Corridoio tirrenico. Una volta eletti, è fondamentale che i parlamentari mantengano un rapporto costante con il territorio e con chi, come la Cna, rappresenta migliaia di imprenditori”.

Questa settimana Cna Grosseto incontrerà alcuni candidati del Pd, Marco Simiani, Caterina Biti e Silvio Franceschelli, poi sarà la volta di Lucia Tanti, candidata di Noi moderati. A tutti i candidati che hanno già incontrato o chiederanno di incontrare l’associazione, verrà inoltre presentato e consegnato il documento elaborato da Cna nazionale (consultabile qui: https://bit.ly/3xh9zRO) e che in queste settimane viene presentato in diretta streaming ai segretari dei principali partiti politici. Chi non potrà partecipare agli incontri nella sede di Cna Grosseto, riceverà il documento tramite mail.

A questo link è possibile scaricare il manifesto con le richieste di Cna: https://bit.ly/3RE1MFO