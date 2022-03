Tra pittura e letteratura: si legge Virginia Woolf al Polo culturale Le Clarisse

La rassegna “Pagine scritte per vedere di più”, a cura di Lucia Matergi, torna al Polo culturale Le Clarisse sabato 19 marzo alle 17.30. Il tema dell’appuntamento è “Storie dipinte e credute“, con letture di testi di Virginia Woolf.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro, la prenotazione è obbligatoria: è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564.488066. Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

La rassegna, giunta al secondo appuntamento nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura dopo il debutto dedicato a Oscar Wilde e Edgar Allan Poe, si propone di far incontrare pittura e letteratura. E questa volta Lucia Matergi punterà l’attenzione su Virginia Woolf, la scrittrice inglese celebre anche per l’attivismo per la parità dei diritti, leggendo alcune pagine delle sue opere. Gli appuntamenti successivi saranno dedicati – tra gli altri – a Italo Calvino e Carlo Cassola.