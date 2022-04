Crisi del mondo agricolo, la Cia incontra il Prefetto: “Servono soluzioni condivise”

Cia Grosseto non si ferma e, dopo la manifestazione che si è tenuta a Venturina, questa mattina ha incontrato il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, per consegnare un documento dove erano spiegati i motivi dell’iniziativa che si è tenuta in provincia di Livorno e che ha portato in piazza mille agricoltori dal Centro Italia, tra questi circa 150 dalla Maremma.

“Sua Eccellenza ha sempre dimostrato una forte sensibilità e vicinanza al mondo agricolo e per questo abbiamo voluto spiegare le ragioni della manifestazione – hanno dichiarato Claudio Capecchi ed Enrico Rabazzi, presidente e direttore di Cia Grosseto – . Abbiamo avuto un cordiale colloquio durante il quale abbiamo elencato le difficoltà che il mondo agricolo sta vivendo; la grave crisi internazionale e le sue pesanti ripercussioni, le speculazioni e l’impennata dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, gli alti costi di produzione, i problemi storici come quello della fauna selvatica, le predazioni, la carenza di acqua o, quando le precipitazioni sono abbondanti, i danni alle coltivazioni. Con il Prefetto abbiamo approfondito i temi che oggi stanno seriamente mettendo in ginocchio il settore, che non garantisce margine di reddito, e del preoccupante numero di aziende che sono costrette ad alzare bandiera bianca”

Un incontro molto fitto, durato circa un’ora, durante il quale il Prefetto ha ascoltato con attenzione i punti e ha espresso vicinanza alla categoria.

“Ringraziamo il rappresentante del Governo per la disponibilità e il tempo che ci ha concesso – hanno aggiunto i dirigenti della Confederazione grossetana -. Sapere che le massime istituzioni hanno a cuore le sorti del mondo agricolo è uno sprono per non arrenderci ed è motivo in più per cercare soluzioni condivise che consentano a questa terra di poter contare su un’agricoltura di qualità che sappia essere sostenibile, che tuteli la biodiversità e sia custode del nostro patrimonio paesaggistico“.