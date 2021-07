Rafforzare il centro verso le amministrative: se ne parla in un incontro dell’Udc

Prosegue e si amplia l’iniziativa dell’Udc di Grosseto per realizzare rapporti di collaborazione e di stretto collegamento con movimenti e associazioni che si ispirano a valori comuni e ad un’identità cristiana e ritengono ancora necessaria una area di centro, nell’ambito del centrodestra.

Risponde a questi obiettivi l’iniziativa promossa in video sulla piattaforma Zoom per domani, martedì 20 luglio, alle 18 e che ha come tema “Rafforzare il centro: l’impegno di Udc, Popolari toscani europei, Popolo della famiglia, per le amministrative in Maremma“.

L’ID della riunione è 946 7039 6185, il passcode è 656614.

L’iniziativa sarà coordinata da Gianluigi Ferrara (Udc) e vedrà la partecipazione di Franco Banchi (Popolari toscana europei), Pietro Incagli (Popolo della famiglia) e Pierandrea Vanni (Udc).

Sono previsti i contributi di candidati sindaci e candidati consiglieri comunali della provincia di Grosseto.