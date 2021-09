“No alla direttiva Bolkestein”: Carlo Vivarelli organizza un incontro con gli imprenditori

Martedì 21 settembre, alle 17.00, al Bagno Moderno a Marina di Grosseto, incontro con la popolazione e gli imprenditori, con oggetto la direttiva Bolkestein, “il meccanismo europeo che mira a mettere all’asta le concessioni riguardanti gli arenili, un devastante tentativo di rapinare legalmente i balneari toscani e italiani del loro diritto a vivere e a investire sui nostri litorali per svendere gli arenili a multinazionali ed altre entità – dichiara Carlo Vivarelli, candidato a sindaco di Grosseto per Italexit con Paragone -, rischiando di far entrare nella gestione società controllate da capitali di cosche mafiose nel nostro tessuto economico, già pesantemente infiltrato dalla criminalità“.

All’incontro saranno presenti lo stesso Carlo Vivarelli e Ivan Della Valle, eletto deputato nel 2013, che nei 5 anni da parlamentare si è distinto per molte battaglie a favore delle Pmi e in particolare degli ambulanti e dei balneari. in particolare chiedendo l’esclusione degli stessi dalla direttiva Bolkestein, e responsabile organizzativo della Toscana di Italexit con Paragone.