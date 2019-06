Come evitare le truffe e prevenire i furti: se ne parla in un incontro con i Carabinieri

Oggi pomeriggio, alle 17.00, a Roccalbegna, si svolgerà un’importante incontro pubblico organizzato dal Comando della stazione dei Carabinieri di Roccalbegna in collaborazione con il Comune del paese, sulla sicurezza dei cittadini.

Saranno trattati i delicati temi concernenti le truffe ai danni degli anziani, le truffe online ed i furti in abitazione. Saranno inoltre esaminate le controversie civilistiche in materia di contratti di locazione ed occupazione senza titolo.

“La finalità del convegno è quella di fornire a tutti coloro che parteciperanno gli strumenti adeguati per cercare di evitare di essere vittime di truffe di vario genere o comunque di ritrovarsi in situazione che possano arrecare danno – dichiarano gli organizzatori -. Solo con un’adeguata informazione e prevenzione è possibile garantire una maggiore sicurezza. Ormai non esistono più oasi felici ed anche nel piccolo comune di Roccalbegna è necessario rimanere all’erta ed evitare di esporsi, il più delle volte inconsapevolmente, a rischi da cui possono derivare gravi danni. Come recita il titolo dell’incontro: ‘La sicurezza dei cittadini nasce dalla prevenzione‘”.

I relatori dell’evento saranno il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli, da sempre attento alle tematiche concernenti la sicurezza del territorio, il Maresciallo Capo Vincenzo Castagnolo, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Roccalbegna, e l’avvocato Riccardo Cavezzini del foro di Grosseto.