Studenti in visita al giardino botanico: lezione tenuta dai Carabinieri Biodiversità

Visita d’eccezione al giardino botanico del Palazzo Granducale di Follonica, sede dei Carabinieri del Reparto Biodiversità, dove alcuni studenti dell’Istituto superiore di Follonica hanno affrontato il tema del Laboratorio ambiente e territorio.

Studenti e Carabinieri Forestali hanno studiato le specie tipiche della flora mediterranea, tra cui l’importante collezione floristica dell’Isola di Montecristo. Non solo piante nel corso della visita: gli studenti hanno fatto anche una passeggiata didattica tra gli ambienti caratteristici delle riserve naturali, con la guida dei Carabinieri specialisti in tutela e conservazione della biodiversità. Sul tema, di grande attualità per la conservazione della vita sulla terra, c’è stato un appassionato dibattito, e non sono mancate idee e proposte che hanno arricchito i ragazzi, ma anche i militari che li hanno guidati e i docenti che li hanno seguiti nella visita.

“La condivisione delle attività che l’Arma svolge a tutela delle riserve naturali dello Stato è un momento fondamentale – si legge in una nota dei Carabinieri -, in cui le giovani generazioni acquisiscono quel patrimonio di valori e sentimenti finalizzati ad una consapevole conservazione del capitale naturale”.