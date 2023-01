Cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti

Sono ripresi anche quest’anno, dopo la pausa festiva, gli incontri tenuti dall’Arma dei Carabinieri con le scolaresche del territorio. A Follonica, i militari della Compagnia Carabinieri, insieme ai colleghi forestali effettivi al Reparto Biodiversità, hanno fatto visita alle classi terze dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, nella fattispecie la scuola media “Arrigo Bugiani”.

Un incontro che si è sviluppato su due giorni in cui sono stati trattati i temi della legalità e che ha coinvolto circa 150 alunni. Diversi, infatti, sono stati gli argomenti illustrati ai ragazzi, tra cui la sicurezza stradale, gli atti persecutori, gli stupefacenti, il bullismo e l’uso consapevole di internet. Temi di interesse generale che molto spesso rischiano di essere sottovalutati a causa della scarsa conoscenza. Molto apprezzato da parte di alunni e professori è stato quindi il contributo fornito dall’Arma dei Carabinieri. E’ stato anche mostrato un video sull’attività quotidiana svolta da uomini e donne in divisa.

Quest’anno una ulteriore novità: l’incontro con gli alunni ha previsto anche la presenza dei Carabinieri del Reparto Biodiversità, i quali hanno non solo illustrato i loro compiti a difesa della flora e della fauna, ma hanno ulteriormente coinvolto i ragazzi con delle dimostrazioni pratiche da parte del Nucleo cinofili antiveleno. Sono infatti stati utilizzati i cani Mora e Lapo, un labrador ed un pastore belga in servizio proprio al citato Reparto, impiegati per la ricerca di esche avvelenate, una pratica illegale e dannosa a volte usata da persone senza scrupoli, ma anche da cacciatori di frodo, e sempre più diffusa non solo in ambito urbano, ma anche in aree montane e boschive dove è forte la presenza di predatori come il lupo. Un gesto che, oltre ad essere illegale, danneggia fortemente tutta la catena alimentare. Alla fine della giornata, i ragazzi hanno potuto anche interagire e giocare con i due esemplari.