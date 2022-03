“Bioetica oggi”: il circolo “Nuovo Millennio” organizza un incontro al Polo universitario

Il circolo culturale “Nuovo Millennio” organizza l’incontro “Bioetica oggi”, in programma giovedì 24 marzo, alle 15.30, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, in via Ginori.

Ecco il programma dell’incontro:

saluti ai partecipanti del dottor Riccardo Paolini, presidente di “Nuovo Millennio”;

introduzione alla tematica con la dott.ssa Carla Minacci, medico, presidente dell’associazione Medici cattolici italiani della Toscana e consigliere comunale;

il dottor Massimo Gandolfini, medico chirurgo, specialista in neurochirurgia e psichiatria e direttore del Dipartimento di neuroscienze e chirurgia di testa-collo dell’ospedale Fondazione Poliambulanza di Brescia, parlerà del tema “Attualità in tema di bioetica”;

conclusioni.

L’incontro sarà condotto dal giornalista Giancarlo Capecchi.